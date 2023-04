NBA 2022/2023: 15 punti per Fontecchio nella vittoria di Utah, ok Clippers e Timberwolves

Nella serata italiana di sabato 8 aprile è andato in scena l’antipasto dell’ultima giornata della regular season NBA 2022/2023. In attesa del piatto forte, ovvero i 15 match in programma dalle ore 19:00, c’erano sei squadre che dovevano ancora disputare il loro penultimo turno (l’81° su 82). Come prevedibile, essendo tre incontri tra franchigie che non hanno più nulla da chiedere alla stagione regolare, ci sono stati punteggi molto alti e hanno giocato molte seconde linee.

RISULTATI E CLASSIFICHE AGGIORNATE

Successo a sorpresa per gli Utah Jazz, che sconfiggono i Denver Nuggets per 118-114 nel segno di Agbaji, miglior realizzatore della serata con 28 punti. Bene anche Simone Fontecchio, che nei 23 minuti trascorsi in campo (senza il problema dei falli – 3 già nel secondo quarto – probabilmente ne avrebbe giocati di più) mette a referto 15 punti. Al team del Colorado, leader della Western Conference, non basta la doppia doppia di Jokic (solo 6 punti, ma 10 assist e rimbalzi).

A valanga i Minnesota Timberwolves, che superano agevolmente i San Antonio Spurs con il punteggio di 151-131. Il miglior marcatore del match è Edawrds con 33 punti, mentre l’unica tripla doppia porta la firma di Jones (21 punti, 10 rimbalzi e 12 assist). Infine, i Los Angeles Clippers superano in rimonta, per 136-125, i Portland Trail Blazers, tramortiti da un terzo parziale notevole (da +19) della franchigia californiana. Sugli scudi Knox, miglior realizzatore con 30 punti e 12 rimbalzi, ma i Clippers si affidano a Leonard, Powell e Westbrook (in tre segnano oltre il 50% dei punti della squadra) e conquistano la vittoria.