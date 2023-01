Vuelta a San Juan 2023, risultati e classifica prima tappa: ordine di arrivo, trionfa Bennett

Con una gran volata di gruppo in cui regola la concorrenza, Sam Bennett conquista la vittoria della prima tappa della Vuelta a San Juan 2023, la corsa a tappe in Argentina che si è aperta con la frazione con partenza e arrivo proprio a San Juan dopo 144 km da percorrere: ecco di seguito ordine di arrivo, classifica e risultati. Il velocista della Bora Hansgrohe ha trovato la vittoria numero 60 in carriera, la seconda nella corsa sudamericana, battendo al traguardo Michael Morkov (Soudal Quick-Step). Terzo posto per l’azzurro Giacomo Nizzolo (Israel Premier Tech).

ORDINE DI ARRIVO PRIMA TAPPA

1. Sam Bennett (Bora-Hansgrohe)

2. Michael Mørkøv (Soudal Quick-Step)

3. Giacomo Nizzolo (Israel-Premier Tech)

4.Danny van Poppel (Bora-Hansgrohe)

5. Gleb Syritsa (Astana Qazaqstan Team)

6. Elia Viviani (Ineos Grenadiers)

7. Peter Sagan (TotalEnergies)