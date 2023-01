Plusvalenze Juventus, Cruciani: “Altro che sentenza, è stata un’esecuzione sommaria”

Giuseppe Cruciani, giornalista simpatizzante per la Juventus, ha rivelato cosa ne pensa della penalizzazione di 15 punti ricevuta dal club bianconero: “E’ stata non una sentenza, ma un’esecuzione sommaria, la procura ha preso le carte del processo ordinario, ha riportato la Juve in giudizio e poi l’ha condannata in modo quasi inappellabile. Secondo me è stato un abominio. Le plusvalenze le hanno fatte tutte le squadre, mi aspetto sanzioni anche per le squadre che non hanno avuto una procura alle calcagna”.