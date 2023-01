Juventus, Locatelli: “Ci siamo uniti di più come gruppo, risponderemo sul campo”

Manuel Locatelli è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, nel post gara di Juventus-Atalanta, match terminato per 3-3: “Le questioni societarie è chiaro che ci toccano, inutile nasconderlo, ma noi dobbiamo rispondere sul campo, rispettare i tifosi. Dopo ieri ci siamo uniti ancora di più come gruppo e dobbiamo ripartire da questo”. Il centrocampista bianconero ha poi concluso: “Il mister ci fa restare concentrati solo sul campo ed è a quello che dobbiamo pensare. In questa situazioni è bello avere tanti giovani che ti danno quella spensieratezza in più, stasera si sono visti dei veri uomini ed è quello che conta”.