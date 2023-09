Calciomercato: Balotelli può tornare all’Adana Demirspor, risolto il contratto con il Sion

Mario Balotelli avrebbe risolto consensualmente il contratto che lo legava al Sion. Lo riporta la stampa elvetica. “Tutto si è risolto in un modo molto cortese con Mario. Il documento che abbiamo preparato è ora nelle mani dei nostri avvocati che dovranno formalizzarlo”, ha dichiarato Christian Constantin, presidente del club svizzero. In 18 partite la scorsa stagione, Balotelli ha segnato sei gol, ma non è bastato per impedire la retrocessione del Sion. Balotelli ora potrebbe tornare all’Adana Demirspor, in Turchia, dove ha giocato nella stagione 2021/2022.