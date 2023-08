Verona-Roma oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie A 2023/2024

La Roma vola a Verona per la prima gara in trasferta della stagione. Dopo il pareggio interno per 2-2 contro la Salernitana, i ragazzi di Mourinho, che attendono notizie da Londra sulla trattativa di Lukaku, sono chiamati a trovare prima vittoria in campionato. Non sarà facile battere un Verona apparso piuttosto in condizione nella prima uscita vinta contro l’Empoli 1-0. Il match inizierà alle 20:45 e sarà visibile solo su Dazn sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale.