Vuelta 2023, quattordicesima tappa Sauveterre-de-Béarn – Larra-Belagua oggi in tv: orari e diretta streaming

Oggi la Vuelta a Espana 2023 prosegue con la quattordicesima tappa, la Sauveterre-de-Béarn – Larra-Belagua di 156,2 chilometri. Dopo l’arrivo di ieri sul Tourmalet, la classifica generale potrebbe cambiare ancora in questa frazione che prevede un altro arrivo in salita. La Jumbo-Visma continuerà a dominare oppure qualcuno proverà a sgretolare lo strapotere dei gialloneri? Di seguito tutte le informazioni per seguire al meglio la tappa di oggi.

ORARI, TV E STREAMING – Il gruppo scatterà dal chilometro zero intorno alle 13:15, dopo aver affrontato la fase di trasfertimento. L’arrivo della quattordicesima tappa è stato programmato dagli organizzatori in un orario compreso tra le 17:15 e le 17:45, in base alle previsioni sulla media oraria tenuta dai corridori. Sarà possibile seguire la frazione odierna integralmente in diretta tv da Eurosport fin alle 12:30, ma gli appassionati potranno seguirla anche in diretta streaming grazie a Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, Now e Dazn. Sportface vi racconterà la Vuelta 2023 in tempo reale con aggiornamenti live, classifiche, video e molto altro ancora.