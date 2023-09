Vuelta 2023, pagelle tredicesima tappa: Jumbo Visma straripante, male Evenepoel e Almeida

Jonas Vingegaard vince la tredicesima tappa della Vuelta 2023. Il danese trionfa nei 134 km che portano da Formigal fino ai 2115 metri di altitudine del Col du Tourmalet. Tappa infernale infernale con tre pesanti salite. Per primo il Col d’Aubisque, 16,5 km al 7,1% di pendenza media, poi il Col de Spandelles, 10,3 km all’8,3%, ed infine il mitico Tourmalet con i suoi 18,9 km al 7,4% a chiudere la corsa. Il ciclista della Jumbo Visma mette il suo sigillo sulla Vuelta dominando negli ultimi 10km in salita dando uno strappo pesantissimo ai -8 rifilando trenta secondi ai compagni di squadra Kuss e Roglic per completare un clamoroso tris

Vingegaard (arrivato 1°) voto 10: conferma il suo strapotere nelle gare in salita, strappando a 8km dall’arrivo sul de Tourmalet sorprendendo anche i compagni di squadra Kuss e Roglic, rientrati solo negli ultimi metri senza riuscirlo a impensierire. Riesce a mettere il suo sigillo anche alla Vuelta.

Kuss (arrivato 2°) voto 9: ottima gara di Kuss, che mette al sicuro la maglia rossa strappando per secondo all’inseguimento di Vingegaard. Difesa non scontata per l’alfiere della Jumbo Visma, che mantiene la leadership nella generale con oltre un minuto di distacco a una settimana dal termine della Vuelta.

Roglic (arrivato 3°) voto 9: Roglic completa lo stupendo tris della Jumbo Visma, tris ora reale anche nella generale dopo il crollo di Soler e Evenepoel, dimostrando una condizione fisica paurosa recuperando tantissimo negli ultimi metri a Kuss e Vingegaard.

Ayuso (arrivato 4°) voto 8: il migliore degli ‘altri’. Il giovanissimo spagnolo della UAE Emirates tiene il passo dei migliori fino a metà del Tourmalet, ma non può niente contro lo sprint furibondo dei tre della Jumbo Visma. Si porta in testa alla classifica giovani.

Mas (arrivato 6°) voto 7: buona prova dello spagnolo della Movistar, che però perde troppo da Ayuso nell’ultima salita chiudendo sesto dietro a Ujtdebroeks perdendo anche il quarto posto nella generale a discapito proprio del classe 2002 di Barcellona.

Almeida (arrivato 15°) voto 5: crollo inaspettato per il portoghese, in difficoltà sin da inizio tappa, che chiude a 6 minuti uscendo definitivamente dalla lotta per la Vuelta e dalla top ten.

Evenepoel, voto 3: naufragato clamorosamento dopo la prima salita. Il belga si trova improvvisamente a corto di energie e chiude a oltre 20 minuti dal terzetto di Jumbo Visma. La Vuelta perde uno dei suoi protagonisti a una settimana dal termine.