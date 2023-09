Argentina, Scaloni: “Messi ai Mondiali 2026? Prima dobbiamo qualificarci”

“Messi ai Mondiali 2026? Non so nemmeno se ci sarò io, come faccio a saperlo”. Interrogato in conferenza stampa sul futuro di Lionel Messi in relazione all’Argentina, il ct dell’Albiceleste, Lionel Scaloni, si è espresso con molta prudenza: “So che farà il possibile per continuare a giocare, perché lui è fatto così. Prima però dovremmo pensare a qualificarci al Mondiale, solo dopo a chi lo giocherà. Mi risulta c he ancora non siamo qualificati…”: