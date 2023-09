Lettonia-Italia Under 21, Nunziata: “Potevamo fare meglio. Baldanzi ok con la Turchia”

“Il periodo è quello che è, la condizione pure. Ma potevamo fare meglio, siamo stati lenti e poco precisi. Abbiamo avuto palle gol non sfruttate, ma dobbiamo fare di più sul piano del gioco”. Lo ha detto il Ct dell’Under 21 azzurra Carmine Nunziata dopo lo 0-0 sul campo della Lettonia all’esordio nel gruppo A di qualificazioni all’Europeo del 2025. “La colpa non è di quelli davanti e non tutto è da buttare – precisa il tecnico ai microfoni di Rai Sport -. Ci aspettavamo un altro inizio, qualcosa di buono si è visto, bisogna lavorare. Squadra inesperta? Quando non fai una buona prestazione, ci si attacca a tutto. Questi ragazzi giocano dei campionati, non sono acerbi, abbiamo pagato una condizione fisica precaria e poca qualità nei passaggi”, aggiunge. Martedì gli azzurrini torneranno in campo e lo faranno contro la Turchia. Con un elemento prezioso in più: “Baldanzi sarà recuperato, giocherà perché per noi è un giocatore importante. Ora ci aspetta una sfida più impegnativa”, conclude Nunziata.