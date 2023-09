Vuelta 2023, pagelle nona tappa: Kamna firma un gran colpo. Ottima prestazione di Sobrero

Il tedesco della Bora Hansgrohe, Lennard Kamna, conquista la vittoria nella nona tappa della Vuelta 2023, la Cartagena – Caravaca de la Cruz di 180,9 km, resistendo nel finale al ritorno di un sontuoso Matteo Sobrero del Team Jayco Alula e all’australiano del Team DSM Firmenich, Christopher Hamilton. Una prestazione superba sia da parte del teutonico, sia da parte del portacolori azzurro, che per poco non ha riportato l’Italia a vincere una tappa nella corsa spagnola.

LENNARD KAMNA 10

Il tedesco della Bora Hansgrohe si rende protagonista di una grande prova, entrando nella fuga di giornata e staccando l’intera compagnia al momento giusto. Nel finale paga lo sforzo e cala un po’ di condizione, rischiando di essere ripreso da Sobrero, ma con tenacia resiste e taglia il traguardo in prima posizione, ottenendo un successo cercato più volte ed ampiamente meritato.

MATTEO SOBRERO 9

Il corridore italiano va molto vicino all’impresa, ma è costretto ad arrendersi al tedesco della Bora Hansgrohe, che gioca d’anticipo e lo beffa. Ad ogni modo resta l’ottima prestazione fornita da Matteo, che dimostra di poter essere performante anche negli arrivi in salita e non solo nelle prove a cronometro, nelle quali finora ha ottenuto i suoi risultati migliori.

ENRIC MAS E ALEKSANDR VLASOV 8

Lo spagnolo e il russo tornano prepotentemente in classifica generale, soprattutto il primo, che ora si trova in ottava posizione con lo stesso crono di Jonas Vingegaard. Questa situazione, dunque, dovrebbe consentirgli di lottare per il podio fino alla fine. Vlasov, invece, dovrà recuperare ancora qualche secondo prima di pensare di puntare più in alto.

SEPP KUSS 7,5

Lo statunitense della Jumbo Visma, anche grazie a tutta la sua squadra, difende senza troppi problemi la maglia rossa e arriva al primo giorno di riposo da leader della classifica generale. Kuss sembra davvero in grado di poter conservare il simbolo del primato fino alla fine, anche perché i suoi principali rivali, oltre a Remco Evenepoel, potrebbe essere proprio i compagni di squadra.