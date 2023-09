F1 GP Italia Monza 2023, Hamilton: “Gara noiosa per me. Penalità giusta, ho sbagliato con Piastri”

“E’ stata una gara un po’ noiosa per me, non ho fatto altro che seguire gli altri. Nel finale le cose sono andate un po’ meglio, ho rimontato e lottato. Peccato che in una pista così bella ci siano così tanti tratti di DRS”. Lo ha detto il pilota della Mercedes, Lewis Hamilton, dopo il suo sesto posto al Gp di Italia a Monza. E sulla penalità: “Errore mio, Piastri si era messo sul mio lato cieco e non l’ho proprio visto. Non gli ho lasciato spazio a sufficienza, ho sbagliato io”.