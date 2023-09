Formazioni ufficiali Lecco-Catanzaro: Serie B 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Lecco-Catanzaro, match della quarta giornata di Serie B 2023/2024. La sorprendente squadra di Vivarini cerca altri punti preziosi in un avvio di stagione oltre le aspettative. Attesa per l’esordio stagionale del Lecco. Di seguito, ecco le scelte di formazione per la sfida tra le due neopromosse.

Le formazioni ufficiali

Lecco (3-5-2): Melgrati; Celjak, Bianconi, Caporale; Lepore, Crociata, Galli, Ionita, Giudici; Novakovich, Pinzauti. Allenatore: Foschi.

Catanzaro (4-4-2): Fulignati; Krajnc, Scognamillo, Brighenti, Situm; Vandeputte, Pontisso, Ghion, Sounas; Iemmello, Biasci. Allenatore: Vivarini.