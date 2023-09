Bologna: solo 1-0 nell’amichevole con l’Arezzo, la decide Zirkzee

Vince il Bologna, ma soltanto 1-0, l’amichevole contro l’Arezzo, squadra di Serie C. Il match, in preparazione per la gara degli emiliani contro il Verona previsto per lunedì, è stato deciso da Joshua Zirkzee, con un gol al minuto 57′. Buone notizie per Skorupski, che è partito titolare dopo l’infortunio che gli ha fatto saltare la Nazionale. Domani mattina allenamento, a cui farà seguito alle ore 12 la presentazione di Victor Kristiansen.