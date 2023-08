Vuelta 2023, Evenepoel: “Vittoria? Al Giro ho imparato che può sempre succedere di tutto”

Remco Evenepoel è pronto, i suoi sfidanti pure. La Vuelta 2023 parte domani e il ciclista belga mostra un atteggiamento al momento prudente: “Il mio obiettivo più grande è quello di non prendere il Covid – ironizza dopo quanto accaduto al Giro -. Spero in una vittoria di tappa e in un posto tra i primi tre della classifica finale. Difficile parlare di vittoria finale, possono succedere tante cose, guarda cosa successo al Giro. Puoi avere una brutta giornata, puoi cadere o ammalarti. Potrebbe andare storto ogni giorno durante le tre settimane. L’anno scorso sono riuscito a entrare nella top 10 e ho vinto. Ora dico tra i primi tre. Può essere una buona Vuelta anche se vinco qualche tappa e non finisco in testa alla classifica generale. Vedremo”, le sue dichiarazioni raccolte da Spazio ciclismo.

“Voglio dimostrare anche che posso correre in difesa – ha proseguito -. Questa Vuelta è completamente diversa rispetto allo scorso anno. La prima settimana è dura, ma mi aspetto che la differenza si faccia nella seconda e nella terza. Fino ad allora, non dobbiamo controllare con la squadra. A proposito, sono andato a vedere l’Angliru. L’anno scorso non abbiamo fatto ricognizioni. E poi ho scoperto che è andata contro di me. Non voglio sperimentarlo di nuovo, sono felice di essermi preparato”.