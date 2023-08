Rothen critica Verratti: “Giocatore finito, passa il tempo a bere e fumare”

L’ex giocatore del PSG, Jerome Rothen, si è scagliato contro Marco Verratti che mai come in questa sessione di mercato è stato vicino dall’allontanarsi da Parigi. L’ex centrocampista parigino, nel corso del suo podcast pubblicato poi dalla BILD, non ha usato filtri per parlare del mediano italiano.

Queste le parole di Rothen su Verratti: “Non voglio criticarlo per le sue qualità di giocatore. Ma non meritava il prolungamento del contratto all’inizio dell’anno. I responsabili hanno commesso un errore. Per me Verratti è finito. Ha 31 anni. Non ha mai capito come fosse la carriera o la vita di un calciatore professionista di alto livello. E nemmeno lui lo capirà mai. Non si può mandare questo messaggio nello spogliatoio da un giocatore che gioca il 60% delle partite, che spesso al 60′ è molto stanco. Qualcuno che passa il suo tempo facendo festa, fumando e bevendo, e queste sono cose che danneggiano l’immagine del club“.