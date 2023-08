Luis Enrique: “Rubiales? Ha ammesso l’errore, numeri sono dalla sua parte”

In Spagna,e non solo impazza, il caso Rubiales. Uno degli esponenti più importanti del mondo del calcio spagnolo è sicuramente Luis Enrique che, direttamente da Parigi, ha voluto rispondere sulla domanda che gli è stata posta sul capo della federcalcio spagnola.

Le parole di Luis Enrique: “Se devo parlare in base alla mia esperienza, a quello che ho vissuto, perché sono stato in Federazione per molti anni, penso che il lavoro di Luis Rubiales in questi anni sia stato eccezionale. Ci sono i numeri che lo sostengono, le assemblee, il grande aiuto al calcio, direi un lavoro eccezionale. Il presidente ha ammesso il suo errore ma penso che la mia opinione non sia proprio necessaria su questo tema“.