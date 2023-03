Volta a Catalunya 2023, risultati e classifica finale: trionfa Primoz Roglic

Il Giro di Catalogna va a Primoz Roglic. Lo sloveno della Jumbo-Visma si è imposto davanti al belga Remco Evenepoel, vincitore della settima ed ultima tappa a Barcellona. I due sono arrivati insieme al traguardo dopo 135 chilometri sulle strade del capoluogo catalano: Roglic ha lasciato la vittoria di tappa all’avversario senza provare lo sprint. Evenepoel non è riuscito a recuperare così i 10” di ritardo in classifica generale. I due corridori si confermano tra i favoriti al Giro d’Italia. Terzo posto in classifica generale per Joao Almeida, mentre Marc Soler e Mikel Landa completano la top five.

Classifica generale finale