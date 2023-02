UAE Tour 2023, risultati e ordine di arrivo 7^ tappa: Adam Yates vince davanti ad Evenepoel

L’ordine di arrivo ed i risultati della settima ed ultima tappa dell’UAE Tour 2023, in cui il britannico della UAE Emirates Adam Yates, ha conquistato la vittoria in solitaria sul Jebel Hafeet precedendo il leader della classifica generale, il belga Remco Evenepoel, ed il francese Geoffrey Bouchard. Il corridore della Soudal Quick-Step, in virtù di questo piazzamento, si è assicurato la vittoria della corsa. Terminano, invece, ai piedi del podio lo statunitense Sepp Kuss e lo spagnolo Pello Bilbao; ottima prestazione per l’italiano della Trek Segafredo Antonio Tiberi, che ha chiuso all’ottavo posto davanti al tedesco Ben Zwiehoff e all’australiano Michale Storer. Ecco la top ten dell’ordine di arrivo della settima ed ultima tappa dell’UAE Tour 2023:

