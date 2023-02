Bologna-Inter, gol di Orsolini: pasticcio di D’Ambrosio (VIDEO)

di Giorgio Billone 20

Gol di Riccardo Orsolini in Bologna-Inter e al 75′ si sblocca la partita. Settimo gol in campionato per l’esterno rossoblù, pasticcio di D’Ambrosio e palla imbucata per il forte attaccante di casa che batte di violenza Onana. Nerazzurri in maglia gialla sotto nel punteggio e sotto la pioggia, in alto ecco il video del gol del vantaggio felsineo.