Pioli cerca quota 100, trasferta sempre ostica per il Milan contro l’Udinese specializzata in pareggi

Quota 100. Stefano Pioli non vuole certo andare in pensione, ma potrebbe raggiungere battendo l’Udinese in una trasferta sempre ostica per i rossoneri la vittoria numero cento alla guida del Milan, diventando in tal caso il secondo a riuscirci in minor tempo alle spalle di Ancelotti con appena una partita di margine. Ma tra le ambizioni del tecnico emiliano, che con il buon filotto di successi e il due su due di inizio 2024 tra Empoli e Roma prova al Bluenergy Stadium a blindare ulteriormente la qualificazione Champions e non perdere terreno in chiave lotta scudetto (dura, durissima, ma il Milan non è ancora tagliato fuori), e la possibilità di portare concretamente a casa i tre punti dal Friuli, ci si mettono le statistiche, che certificano come quella contro una squadra che in fin dei conti, a fronte di appena due vittorie in questo campionato, ne hanno perse appena sei, con il record dei top-5 campionati di 12 pareggi (vent’anni fa l’Inter fece 13 segni X nelle prime 21), sia sempre una partita dura per il Diavolo.

L’Udinese ha infatti vinto le ultime due partite di campionato contro i rossoneri, ma non è mai riuscita ad arrivare a tre di fila. Soltanto nel 2017 sono state vinte peraltro tutte e due le partite di una stessa annata. Nelle ultime otto giocate in terra friulana, tre vittorie per parte e due pareggi, l’ultimo precedente è il roboante 3-1 dell’anno scorso per i ragazzi allora allenati da Sottil, che rischiò a fine marzo di portare all’esonero di Pioli. Che, adesso, ha rinsaldato un po’ il suo legame con la panchina, nonostante la recente eliminazione dalla Coppa Italia. Se è vero che le trasferte del Milan hanno prodotto il maggior numero di gol in questa Serie A, 36 gol complessivi in ​​10 incontri giocati fuori casa, con venti gol segnati e sedici subiti, è altrettanto vero che proprio quei gol tanto cercati sono venuti un po’ a mancare dall’uomo in teoria più rappresentativo, Rafa Leao, che ha segnato in Coppa Italia ma non si è ancora sbloccato in campionato, e punta a farlo con i bianconeri. Il modulo sarà l’ormai classico 4-2-3-1, con Adli che si è preso le chiavi del centrocampo e Musah che insida Loftus-Cheek, per il resto Giroud non si tocca nonostante Jovic sia comunque ormai ritrovato.