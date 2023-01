Tour Down Under 2023, risultati e classifica quinta e ultima tappa: vince Yates, ma il successo finale va a Jay Vine

Simon Yates si aggiudica in volata ai danni di Jay Vine la quinta e ultima tappa del Tour Down Under 2023, la Unley – Mount Lofty di 114 Km. E’ pero il ciclista di casa e secondo piazzato in questa tappa ad aggiudicarsi la classifica finale, mantenendo un vantaggio di 11′ proprio sul britannico, che è riuscito a guadagnare qualcosa solo tramite l’abbuono finale. Buona prova per Antonio Tiberi, quarto quest’oggi e ottavo nella generale, staccato di poco più di un minuto dalla vetta.

ORDINE DI ARRIVO QUINTA TAPPA

1. 2 Simon YATES JAY GBR –2h41’16”

2. 141 Jay VINE UAD AUS ”

3. 11 Ben O’CONNOR ACT AUS +2”

4. 47 Antonio TIBERI* TFS ITA +3”

5. 101 Sven Erik BYSTROM ICW NOR +6”

6. 171 Jai HINDLEY BOH AUS ”

7. 31 Pello BILBAO TBV ESP ”

8. 177 Giovanni ALEOTTI BOH ITA ”

9. 96 Magnus SHEFFIELD* IGD USA ”

10. 65 Mauro SCHMID SOQ SUI ‘

CLASSIFICA GENERALE FINALE

1. 141 Jay VINE UAD AUS 16h07’41”

2. 2 Simon YATES JAY GBR +11”

3. 31 Pello BILBAO TBV ESP +27”

4. 96 Magnus SHEFFIELD* IGD USA +57”

5. 65 Mauro SCHMID SOQ SUI +58”

6. 11 Ben O’CONNOR ACT AUS +1’04”

7. 101 Sven Erik BYSTROM ICW NOR +1’06”

8. 47 Antonio TIBERI* TFS ITA +1’07”

9. 121 Gorka IZAGIRRE MOV ESP +1’13”

10. 51 Bryan COQUARD COF FRA ‘