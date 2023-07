Tour de France donne: Longo Borghini e Balsamo si ritirano, infezione cutanea e stanchezza

Ritiro sul più bello per Elisa Longo Borghini e per la compagna di team Elisa Balsamo, due azzurre di punta al Tour de France donne, che oggi proponeva la settima e penultima tappa. La prima, quarta in classifica generale e in lotta per la vittoria finale, deve gettare la spugna a causa di una “infezione cutanea nella parte superiore della coscia sinistra, ora sotto controllo, ma con forti dolori. Nell’interesse della sua salute a lungo termine, è stato deciso di non correre più”, scrive il team. L’altra azzurra si ferma invece per “stanchezza”.