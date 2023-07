Ministro Abodi: “Jankto? Il rispetto deve avere sempre il sopravvento”

“Per me è una persona, è un atleta e le sue scelte vanno rispettate. Ho fatto, però, un errore, e l’ho anche ammesso, nel mettere insieme due cose che non andavano accostate. In ogni caso il rispetto deve avere sempre il sopravvento su tutto. Possiamo civilmente dire qualsiasi cosa, rispettandoci reciprocamente. Non vado alla ricerca di un applauso ma non voglio che il mio pensiero sia manipolato e che non venga rispettato”. Con queste parole, al Giffoni Film Festival, il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi è tornato sulle sue dichiarazioni circa il coming out del neo giocatore del Cagliari Jakub Jankto.