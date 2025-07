Gli azzurri, guidati dal tecnico responsabile della nazionale giovanile Marco Menchinelli, chiudono gli europei juniores a Samorin, in Slovacchia, con 14 medaglie (4 ori, 7 argenti e 3 bronzi).

Nell’ultima giornata degli europei juniores a Samorin, in Slovacchia, l’Italia conquista una medaglia d’oro con la 4×100 mista femminile e una di bronzo con Emma Vittoria Giannelli nei 400 stile libero.

Gli azzurri, guidati dal tecnico responsabile della nazionale giovanile Marco Menchinelli, chiudono con 14 medaglie (4 ori, 7 argenti e 3 bronzi), secondi nel medagliere dietro la Gran Bretagna con 19, e conquistano il primo posto della classifica per nazioni con 923 punti, davanti agli stessi britannici con 725 punti e alla Germania con 606 punti.

Sul calar del sipario arriva l’oro della 4×100 mista femminile. Benedetta Boscaro (1’01”98), Irene Burato (1’09”15), Caterina Santambrogio (58”86) e Alessandra Leoni (super chiusura in 54”31) nuotano in 4’04”30, bruciando di quattro centesimi la Germania e la Lituania terza in 4’05”22.

Una straordinaria Emma Vittoria Giannelli non si ferma più e, dopo gli argenti negli 800 e nei 1500, si prende un fantastico bronzo nei 400 stile libero. La 18enne gigliata – tesserata per RN Florentia e allenata da Lorenzo Palagi – scende per la prima volta in carriera sotto i 4’10” (precedente 4’10″69), nuota in 4’09″05, con un super ultimo cinquanta in 30″49, e balza dal ventesimo al sedicesimo posto tra le performer italiane. Davanti a tutti l’atleta neutale Sofia Diakova in 4’07″06, seguita dall’altra atleta neutrale Kseniia Misharina in 4’07″52.

In apertura di serata Giulia Pascareanu è ottava nei 200 misti. La 18enne toscana – tesserata per RN Florentia e seguita da Lorenzo Pelagi – tocca in 2’17″07. Vince la britannica Amalie Smith in 2’12″62, seguita dalla tedesca Noelle Benkler in 2’12″74 e dall’irlandese Grace Davison in 2’14″05.

Pizzico di delusione per Daniele Del Signore quarto nei 100 dorso a ventitré centesimi dal podio. Il 18enne di Genzano di Roma – tesserato per CC Aniene e seguito da Mirko Nozzolillo, già argento nei 200 e nei 50 – nuota in 54″98, passa addirittura secondo in 26″48 ma poi paga con un rientro contratto in 28″50. Vince l’irlandese John Shortt in 54″09; l’argento è del russo Georgii Iakovlev in 54″47 e il bronzo del transalpino Nathan Muratory in 54″75; tra le femmine buon quinto posto di Benedetta Boscaro. La 16enne veronese di Dolo – tesserata per Team Veneto e allenata da Igor Santaniello – tocca con il personale in 1’01″46 che cancella l’1’01″91 siglato agli scorsi Assoluti. Sul gradino più alto del podio sale la romena Daria Silisteanu in 1’00″40.

Ottavo posto anche per Gabriele Valente nei 100 stile libero vinti dal forte spagnolo Luca Hoek le Guenedal in 48″25. Il 17enne salentino – tesserato per In Sport Rane Rosse e preparato da Claudio Marchello – chiude in 49″82, dopo aver portato in semifinale il primato personale da 49″76 a 49″65.

Nessun rimpianto per la bravissima Irene Burato quarta nei 100 rana, distante cinquantasette centesimi dalla britannica Theodora Taylor bronzo in 1’08″47. La 18enne di Schio – tesserata per Team Veneto, allieva di Davide Bizzotto – nuota in 1’09″04. Oro alla lituana Smilte Plytnykaite in 1’07″21 ed unica a scendere sotto all’1’08 in finale.

In chiusura il quarto posto della 4×100 mista maschile che completa in 3’39″23 a cinque centesimi dalla Spagna di bronzo in 3’39″18. Questi i tempi dei frazionisti azzurri: Daniele Del Signore 54″94, Michele Longobardo 1’01″60, Francesco Ceolin 53″42 e Daniel D’Agostino 49″27. Oro alla Gran Bretagna in 3’38″09, argento alla Grecia in 3’38″96.

Gli azzurri nelle finali dell’ultima giornata

Domenica 6 luglio

200 misti fem

1. Amalie Smith (Gbr) 2’12″62

2. Noelle Benkler (Ger) 2’12″74

3. Grace Davison (Irl) 2’14″05

8. Giulia Pascareanu 2’17″07

100 dorso mas

1. John Shortt (Irl) 54″09

2. Georgii Iakovlev (Nab) 54″47

3. Nathan Muratory (Fra) 54″75

4. Daniele Del Signore 54″98

100 dorso fem

1. Daria Silisteanu (Rou) 1’00″40

2. Jeanne Lechevalier (Fra) 1’00″52

3. Blythe Kinsman (Gbr) 1’00″70

5. Benedetta Boscaro 1’01″46 pp (precedente 1’01″91 del 14/04/2025 a Riccione)

100 rana mas

Nessun italiano qualificato

100 stile libero mas

1. Luca Hoel le Guenedal (Esp) 48″25

2. Tajus Juska (Ltu) 48″57

3. Justin Cvetkov (Srb) 49″03

8. Gabriele Valente 49″84

100 rana fem

1. Smilte Plytnykaite (Ltu) 1’07″21

2. Lena Ludwig (Ger) 1’08″10

3. Theodora Taylor (Gbr) 1’08″47

4. Irene Burato 1’09″04

50 farfalla fem

Nessuna italiana qualificata

50 farfalla mas

Nessun italiano qualificato

400 stile libero fem

1. Sofia Diakova (Ain) 4’07″06

2. Kseniia Misharina (Ain) 4’07″52

3. Emma Vittoria Giannelli 4’09″05 pp (prec. 4’10″69 del 05/08/2024 a Roma)

400 stile libero mas

Nessun italiano qualificato

4×100 mista fem

1. Italia 4’04″30 (Benedetta Boscaro 1’01″98, Irene Burato 1’09″15, Caterina Santambrogio 58″86 e Alessandra Leoni 54″31)

2. Germania 4’04″34

3. Lituania 4’05″22

4×100 mista mas

1. Gran Bretagna 3’38″09

2. Grecia 3’38″96

3. Spagna 3’39″18

4. Italia 3’39″23 (Daniele Del Signore 54″94, Michele Longobardo 1’01″60, Francesco Ceolin 53″42 e Daniel D’Agostino 49″27)

IL MEDAGLIERE AZZURRO

ORI (4)

– 4×100 stile libero 3’18″34

Francesco Ceolin (50″08), Daniele Del Signore (49″36), Luca Antonio Scampicchio (49″83) e Daniel D’Agostino (49″07)

– 200 stile libero

Bianca Nannucci 1’58″41

– 4×200 stile libero 7’56″06 CR EJ

Lucrezia Domina (1’59″69 pp), Bianca Nannucci (1’59″65), Chiara Sama (1’59″19) e Alessandra Mao (1’57″53)

– 4×100 mista 4’04″30

Benedetta Boscaro (1’01″98), Irene Burato (1’09″15), Caterina Santambrogio (58″86) e Alessandra Leoni (54″31)

ARGENTI (7)

– 4×100 stile libero 3’41″69

Alessandra Leoni (55″56), Ludovica Di Maria (56″14), Alessandra Mao (55″15) e Caterina Santambrogio (54″84)

– 50 dorso

Daniele Del Signore 25″25

– 1500 stile libero

Emma Vittoria Giannelli 16’13″11

– 200 dorso

Daniele Del Signore 1’57″94 pp

– 4×100 mista mixed

Daniele Del Signore (54″64), Michele Longobardo (1’01″01), Caterina Santambrogio (59″19) e Alessandra Mao (55″46)

– 800 stile libero

Emma Vittoria Giannelli 8’29″65 pp

– 4×200 stile libero 7’16″51

Andrea Zanin (1’49″41 pp), Gabriele Valente (1’49″87), Francesco Pernice (1’49″42), Alberto Ferrazza (1’47″81)

BRONZI (3)

– 4×100 stile libero mixed 3’29″37

Daniele Del Signore (50″11), Daniel D’Agostino (49″10), Alessandra Leoni (55″59) e Caterina Santambrogio (54″57)

– 200 rana

Michele Longobardo 2’10″88 pp RIJ

– 400 stile libero

Emma Vittoria Giannelli 4’09″05 pp