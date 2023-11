Tour De France 2025, prima tappa a Lille. Prudhomme: “Tornati dove si respira ciclismo”

Durante la presentazione del percorso delle prime tappe oggi a Lille, il ‘Tour De France 2025’ ha svelato la prima tappa (5 luglio 2025) che sarà a Lille e nell’ ‘Hauts-de-France’. Un circuito di 185 km attorno a Lille, che sarà favorevole ai velocisti. Christian Prudhomme, direttore del Tour de France, durante la presentazione della ‘grande partenza’, ha dichiarato: “Sarà la prima volta in una mezza dozzina di anni che un velocista potrà conquistare la prima maglia gialla“.

Anche la terza tappa tra ‘Valenciennes’ e ‘Dunkerque’ (172 km) dovrebbe sorridere agli specialisti dello sprint. Per gli scalatori le tappe ‘cloù’ dovrebbero essere: Lauwin-Planque e Boulogne-sur-Mer (209 km), la costa di Saint-Etienne-au-Mont (900 m all’11%) e poi quella dell’Outreau (800 m all’8,8%). Per concludere Prudhomme ha dichiarato: “Volevamo tornare in Francia nei luoghi che amano il ciclismo e questa storica corsa, è una terra che respira ciclismo. E’ assolutamente formidabile“.