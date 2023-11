Lione, ufficiale: esonerato Fabio Grosso, al suo posto Pierre Sage

A seguito della sconfitta interna contro il Lille, l’avventura di Fabio Grosso alla guida del Lione è terminata. Un esperienza quella francese, per il campione del mondo 2026, completamente da dimenticare in virtù degli spiacevoli fatti del Vèlodrome e dei risultati raccolti che contano un bottino di appena 7 punti in 12 partite. Con il tecnico italiano lasciano anche i collaboratori Raffaelle Longo, Francesco Vaccariello, Vittorio Carello e Mauro Carretta.

La notizia dell’esonero del tecnico italiano, era già stata anticipata stamane dal quotidiano francese ‘Equìpè’, poi formalizzata ufficialmente dopo l’incontro avvenuto tra lo stesso Grosso e la dirigenza. La società ha deciso di affidare la panchina ad ‘interim’ a Pierre Sage, 44enne responsabile del settore giovanile alla sua prima esperienza da allenatore.