Durante un intervista al portale ‘Geo Team’, il padre del georgiano del Napoli Badri Kvaratskhelia ha dichiarato: “Nella nostra famiglia, a parte me, sono tutti tifosi del Real Madrid. Khvicha ha sempre sognato e sogna ancora di giocare per i ‘Blancos’, ne sono sicuro. Per lui la partita contro le ‘Merengues’ è stata speciale“.