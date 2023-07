Tour de France 2023, Vingegaard: “Giornata bella, ma molto dura per il caldo”

La maglia gialla del Tour de France 2023, Jonas Vingegaard, ha commentato la decima tappa della Grand Boucle che non ha regalato grandi scossoni di classifica: “Quella di oggi è stata una bella giornata, ma molto dura e complicata anche per colpa del caldo. Per la nostra squadra è stata una buona tappa. Siamo completamente concentrati sulla maglia gialla, la giornata di riposo di lunedì è stata fondamentale per compattare tutti. Van Aert sarà ancora con noi”.