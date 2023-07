Vasco da Gama, ufficiale l’arrivo dell’ex Bologna Medel

Nuova vita per Gary Medel. Dopo le tante stagioni vissute in Italia, fra Inter e Bologna, per il centrocampista cileno si sono aperte le strade del Brasile e nello specifico del Vasco da Gama. Il club italiano ha deciso di non rinnovare il contratto a Medel che quindi ha deciso di lasciare definitivamente il nostro calcio.

Medel ha firmato quindi con il club brasiliano un contratto che lo legherà al club bianconero per sei mesi, ossia fino a dicembre. In carriera il “Pitbull“, classe 1987, capitano del Cile, ha indossato anche le maglie di Boca Juniors, Siviglia, Cardiff, Inter e Besiktas.