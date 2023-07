Tour de France 2023, Pogacar: “La tappa di oggi è stata più dura di quanto mi aspettassi”

Il corridore della UAE Emirates, Tadej Pogacar, al termine della decima tappa del Tour de France 2023, ha raccontato le proprie sensazioni: “La corsa di oggi è stata più dura di quanto mi aspettassi, questo è sicuramente merito dei corridori che hanno provato in ogni modo ad andare in fuga. Ad un certo punto Vingegaard è rimasto isolato ma era difficile metterlo in difficoltà. Abbiamo solo provato a rendere la corsa più dura“.