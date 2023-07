Tour de France 2023, ventunesima tappa Saint-Quentin-en-Yvelines – Parigi oggi in tv: orari e diretta streaming

Il Tour de France 2023 si chiude oggi con la ventunesima e ultima tappa, la consueta passerella finale che quest’anno misura 115,1 chilometri da Saint-Quentin-en-Yvelines agli Champs-Élysées di Parigi. Un traguardo iconico e consueto per la Grande Boucle, che oggi incoronerà il vincitore della sua edizione numero 110. Di seguito tutte le informazioni per seguire la corsa in tempo reale.

ORARI, TV E STREAMING – La partenza dell’ultima tappa è in programma per le ore 16:40, con i corridori che sono attesi sul traguardo degli Champs-Élysées in un orario compreso tra le 19:30 e le 19:50 in base a quella che sarà la media oraria tenuta dal gruppo. La diretta tv sarà integrale su Eurosport, mentre su Rai2 il collegamento avrà inizio alle ore 17:15. Gli appassionati potranno seguire la frazione conclusiva anche in diretta streaming su RaiPlay, Eurosport.it, Discovery+, GCN+, Now Tv, Dazn e Sky Go. Sportface vi racconterà la corsa in tempo reale con aggiornamenti, classifiche finali, pagelle, dichiarazioni e tanto altro ancora.