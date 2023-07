F1, qualifiche GP Ungheria 2023 replica in chiaro su TV8? Orario e come vederle in tv

Le qualifiche del Gran Premio di Ungheria 2023 di F1 sulla pista di Budapest saranno visibili in chiaro su TV8, ma stavolta non in replica. Si tratta infatti di uno dei weekend (in sostituzione della cancellata Imola) con la diretta anche in chiaro, andiamo dunque a riepilogare di seguito tutte le informazioni su orario e trasmissione televisiva di questo undicesimo appuntamento con la caccia alla pole, che in diretta si terrà alle ore 16 di sabato 22 luglio. Trasmissione live che dunque sarà gratuita anche sul canale 8 del telecomando, mentre per le repliche si dovrà fare affidamento soltanto al pay di Sky Sport F1 in diverse fasce orarie a partire dal tardo pomeriggio. Chi riuscirà a centrare la pole? Sportface.it, a ogni modo, vi terrà aggiornati minuto per minuto con la diretta testuale in tempo reale. Di seguito ecco il riepilogo.

Sabato 22 luglio 2023

ore 16 Qualifiche su Sky Sport F1 e Sky Sport Summer (diretta anche in chiaro su TV8, replica pay in diversi orari su Sky Sport F1)