Tour de France 2023, terza tappa Amorebieta-Extano – Bayonne oggi in tv: orari e diretta streaming

Il Tour de France 2023 prosegue oggi con la terza tappa, lunga 193,5 chilometri da Amorebieta-Extano a Bayonne. La Grande Boucle lascia i Paesi Baschi e approda in Francia con quella che potrebbe essere la prima frazione da velocisti di questa edizione. Attenzione però a qualche saliscendi e alla fuga di giornata che proverà a prendere il controllo della corsa. Di seguito tutte le informazioni per seguire la tappa odierna in tempo reale.

ORARI, TV E STREAMING – La partenza della terza tappa è fissata per le ore 13:15 dal chilometro zero, dopo la fase di trasferimento. Gli organizzatori hanno programmato l’arrivo sul traguardo di Bayonne tra le 17:30 e le 17:50 in base alla media oraria che sarà tenuta dal gruppo. La corsa sarà trasmessa in diretta tv integrale su Eurosport e a partire dalle 14:45 su Rai2, oltre che in diretta streaming su RaiPlay, Eurosport.it, Discovery+, GCN+, Dazn, Now Tv e Sky Go. Sportface vi racconterà il Tour 2023 giorno dopo giorno con aggiornamenti live, classifiche, video e molto altro ancora.