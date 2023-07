Tour de France 2023, risultati e classifica ventesima tappa: Pogacar di rabbia e talento vince in volata

I risultati e la classifica della ventesima tappa del Tour de France 2023, la Belfort–Le Markstein di 133,5 chilometri. Tadej Pogacar si era fissato un obiettivo: vincere quest’ultima tappa di montagna per terminare in positivo una Grande Boucle certamente negativa per lui. E lo sloveno non sbaglia e si aggiudica la volata dopo aver risposto all’azione di Jonas Vingegaard, che sicuro della maglia gialla ha potuto controllare e gestire le sue fatiche nel corso della tappa verso il finale. Il corridore della Jumbo-Visma non è uno che resta a guardare, prova ad anticipare tutti nella volata a cinque ma Pogacar risponde e va a prendersi il successo con Gall che arriva secondo e il danese che deve accontentarsi della terza piazza davanti ai gemelli Yates.

Peccato per Thibaut Pinot, che prova in tutti i modi a regalarsi un successo davanti alle migliaia di tifosi accorsi per ammirarlo nelle sue ultime pedalate al Tour. Il francese ci ha provato sulla penultima ascesa, ma è stato ripreso sul Col du Platzerwasel Da segnalare c’è la meravigliosa prestazione di Giulio Ciccone, unico protagonista della prima parte di tappa in cui si è andato a prendere tutti i punti decisivi per arrivare a Parigi in maglia a pois.

CLASSIFICHE AGGIORNATE

TOUR DE FRANCE 2023: IL CALENDARIO COMPLETO

MONTEPREMI E PRIZE MONEY

ORDINE DI ARRIVO 20^ TAPPA TOUR DE FRANCE 2023