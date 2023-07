Tour de France 2023, classifiche aggiornate dopo ventesima tappa: Vingegaard in giallo, Ciccone maglia a pois

Le classifiche del Tour de France 2023 aggiornate dopo la ventesima tappa, la Belfort–Le Markstein di 133,5 chilometri. Vingegaard può permettersi il lusso di controllare e gestire gli ultimi sforzi in questa tappa alpina che di fatto chiude il Tour prima della passerella parigina. Rodriguez – anche molto sfortunato a causa di una caduta ad inizio tappa – perde una posizione ai danni di Simon Yates, che termina la sua corsa ai piedi del podio in cui oltre al danese in maglia gialla ci sono suo fratello Adam e Tadej Pogacar. Esce dalla top-10 Kuss, anche lui sfortunato con un caduta ad inizio tappa e poi in crisi per il resto della corsa. Giulio Ciccone entra nella storia del ciclismo azzurro diventando il primo azzurro 31 anni dopo Chiappucci a vincere la maglia a pois alla Grande Boucle.

ORDINE DI ARRIVO 20^ TAPPA

TOUR DE FRANCE 2023: IL CALENDARIO COMPLETO

MONTEPREMI E PRIZE MONEY

MAGLIA GIALLA (CLASSIFICA GENERALE)

Jonas Vingegaard (JUMBO-VISMA) 79h16’38” Tadej Pogacar (UAE EMIRATES) +7’29” Adam Yates (UAE EMIRATES) +10’56” Simon Yates (TEAM JAYCO ALULA) +12’23” Carlos Rodriguez Cano (BAHARAIN VICTORIOUS) +12’57” Pello Bilbao (BAHARAIN VICTORIOUS) +13’27” Jai Hindley (BORA-HANSGROHE) +14’44” Felix Gall (AG2R CITROEN TEAM) +16’09” David Gaudu (GROUPAMA) +23’08” Guillaume Martin (COFIDIS) +26’30”

MAGLIA VERDE (CLASSIFICA A PUNTI)

Jasper Philipsen (ALPECIN DECEUNINCK) 377 pt Mads Pedersen (LIDL-TREK) 258pt Bryan Coquard (COFIDIS) 188pt

MAGLIA A POIS (CLASSIFICA SCALATORI)

Giulio Ciccone (LIDL-TREK) 105pt Felix Gall (AG2R-CITROEN) 92pt Jonas Vingegaard (JUMBO-VISMA) 89pt

MAGLIA BIANCA (CLASSIFICA GIOVANI)