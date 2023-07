Tour de France 2023, risultati e classifica diciassettesima tappa: vince Gall, crisi Pogacar

I risultati e la classifica della diciassettesima tappa del Tour de France 2023: ecco di seguito l’ordine di arrivo della frazione odierna, la tappa regina della Grande Boucle da Saint-Gervais Mont Blanc-Courchevel di 165,7 chilometri. Dopo una lunga fase di scatti e controscatti, parte una fuga con 33 corridori e dentro anche Giulio Ciccone con la sua maglia a pois. Tantissime le salite di giornata, ben 4 GPM durissimi, il penultimo di ben 28 km e l’ultimo, di Horse Categorie, fino al traguardo. Dietro ci si attende la bagarre tra Pogacar, caduto però rovinosamente a inizio tappa ma con solo delle escoriazioni, e Vingegaard: lo sloveno non riesce a reggere il ritmo e va in crisi, il danese non gestisce ma va all’attacco per dimostrare il suo strapotere e così ipoteca la vittoria finale. Davanti è testa a testa tra Gall e Simon Yates che prova a inseguire, ma sulla rampa finale il corridore dell’AG2R riesce a difendersi e va a vincere. Di seguito ecco la classifica top-10 di oggi.

