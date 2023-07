Tour de France 2023, Vingegaard: “Ottimo vantaggio, ma è ancora lunga”

“Non mi aspettavo una giornata così positiva, è fantastico avere un vantaggio di 7 minuti in classifica, ma non siamo ancora a Parigi: sono sicuro che Pogacar cercherà di fare ancora qualcosa, ci sono ancora tappe complicate in questo Tour”. La maglia gialla Jonas Vingegaard analizza il vantaggio di 7’38” conquistato su Tadej Pogacar: “Ero dietro Tadej quando è caduto, è un peccato davvero. Lo abbiamo aspettato perché non volevamo trarre vantaggio da questa situazione, non so se la caduta può aver influito sulla sua performance”.