Tour de France 2023, pagelle ventunesima tappa: Meeus batte Philipsen in volata, Pogacar ci prova fino all’ultimo

Jonas Vingegaard vince il Tour de France 2023. Il danese della Jumbo Visma trionfa per la seconda volta nella Grande Boucle dopo il successo dello scorso anno sempre davanti a Pogacar, che aveva vinto le edizioni del 2020 e del 2021. Chiude al terzo posto Adam Yates. Distacco importante quello che Vingegaard ha rifilato allo sloveno della UAE Emirates con 7 secondi di vantaggio al termine della ventunesima e ultima tappa. Tappa che è stata vinta da Meeus in volata su Philipsen e Groenewegen. Corsa piuttosto blanda con il primo tentativo di fuga che arriva a 50km dal traguardo con Pogacar che tenta di allungare sul gruppo. Tentativo che gli inseguitori sono riusciti a chiudere dopo circa 20km. Pochi metri dopo il solito Campenarts scappa seguito da Clarke accumulando un margine di 15/20 secondi. Si aggiungono anche Frison e Oliveira alla fuga, Campenarts crolla e restano in tre in testa. A 10km dall’arrivo il gruppo si ricongiunge ai fuggitivi e iniziano degli avvicendamenti in vetta alla corsa. Nella volata finale Philipsen sembra averne di più, ma è Meeus a venire fuori meglio di tutti e a prendersi l’ultima tappa. Chiude terzo Groenewegen. Ecco le pagelle dell’ultima tappa.

Meeus (arrivato 1°) voto 10: resta nascosto per tutta la durata della tappa. Non viene mai considerato per la vittoria finale, con Philipsen e Pedersen pronti a lottare per il successo. Nella volata finale esce fuori all’ultimo e batte per una manciata di metri Philipsen.

Philipsen (arrivato 2°) voto 8: sembra averne più degli altri e nell’ultimo giro resta sempre nelle prime posizioni. In volata brucia Groenewegen, ma gli spunta alla sinistra Meeus che gli toglie la quinta vittoria in un Tour che per lui resta comunque più che positivo.

Groenewegen (arrivato 3°) voto 7,5: sa di averne di meno rispetto a Philipsen e Pedersen e decide coraggiosamente di aprire la volata per primo a 300 metri dal traguardo. Viene superato da Philipsen e Meeus ma riesce a tenersi dietro Pedersen per un buon terzo posto.

Pogacar (arrivato 41°) voto 7,5: molla nel finale ma è il primo ad animare la tappa tentando la fuga a 50km dall’arrivo. Tira la volata fino all’ultimo giro e poi lascia spazio agli sprinter. Prova fino all’ultimo centimetro a regalare emozioni al pubblico.

Pedersen (arrivato 4°) 6,5: uno dei delusi di questa tappa insieme a Philipsen, che almeno centra il podio. Resta nascosto, ma non riesce a uscire bene come Meeus rimanendo incastrato dietro.

Van der Poel (arrivato 25°) voto 5,5: prova a tirare la volata subito dopo Pogacar e non riesce a mettere il suo timbro in questo Tour crollando a 600 metri dal traguardo.

Ciccone (arrivato 67°) voto 6: vince l’ultimo GPM del Tour scortato da Pedersen. Si stacca per la volata ma riesce a riportare la maglia a pois in Italia.

Vingegaard (arrivato 113°) voto 10: il voto è per il Tour de France dominato. Rifila 7 minuti a Pogacar e si gode l’ultima tappa da campione scattando le foto di rito con i suoi connazionali e con il suo team durante la tappa. Si concede anche un brindisi con i compagni della Jumbo.