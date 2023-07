Tabellino Sassuolo-Spezia 2-3: gol e marcatori amichevole estiva 2023

Il Sassuolo è stato battuto dallo Spezia 3-2, in una partita amichevole senza copertura televisiva e divisa in tre tempi da 35 minuti ciascuno. Ad andare a rete per primo è stato lo Spezia con Amian dopo appena sette minuti dal fischio di inizio, seguito dal raddoppio di Reca. All’inizio del secondo tempo poi il Sassuolo ha cercato il riscatto con il 2-1 segnato da Mateus Henrique, seguito però dal terzo gol dello Spezia per mano di Krollis. A chiudere la serie di reti di questa gara è stato Defrel, che ha firmato il 3-2, risultato finale della partita. Di seguito il tabellino fornito dai neroverdi.

Sassuolo-Spezia 2-3

Reti: 7’ Amian (Sp), 29’ Cipot (Sp), 38’ Henrique (Sa), 55’ Krollis (Sp), 61’ Defrel (Sa).

Sassuolo: Consigli (36’ Cragno, 71’ Pegolo); Toljan (71’ Missori), Erlic (53’ Flamingo), Tressoldi (79’ Viti), Kyriakopoulos (61’ Antiste); Lopez (61’ Leone), Henrique (92’ Miranda); Berardi (71’ Russo), Bajrami (46’ Mulattieri), Ceide (46’ Defrel); Pinamonti (46’ Rogerio).

A disposizione: Theiner, Paz.

All.: Alessio Dionisi.

Spezia: Dragowski (36’ Zoet, 79’ Zovko), Amian (64’ Ferrer) , Bertola (36’ Serpe), Nikolaou, Reca (53’ Holm), Cassata (36’ Bourabia), Zurkowski (46’ Kouda), Bandinelli (53’ Sala), Moro (36’ Krollis), Cipot (36’ Balde Sanca), Candelari (64’ Candelari).

A disposizione: Plaia.

All.: Massimiliano Alvini.

Arbitro: Sig. Minelli di Varese.

Assistenti: Sig. Tolfo di Pordenone e Sig. Miniutti di Maniago.