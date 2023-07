Tabellino Salernitana-Picerno 1-0, gol e marcatori amichevole estiva 2023

Il tabellino di Salernitana-Picerno 1-0 con i gol e i marcatori dell’amichevole estiva del precampionato 2023. Successo di misura per i ragazzi di Sousa, che ottengono la vittoria grazie al gol decisivo di Antonio Candreva al terzo minuto della ripresa. Per il resto due pali colpiti, rispettivamente da Kastanos e Botheim, ma anche qualche rischio di troppo anche in difesa. Di seguito ecco il tabellino completo.

LA CRONACA DELL’AMICHEVOLE

SALERNITANA-PICERNO 1-0

Reti: 3’ st Candreva.

Salernitana: Allocca, Bradaric (32’ st Sfait), Sambia, Botheim (23’ st Valencia), Fazio (23’ st Bronn), Kastanos (23’ st Boultam), Gyomber, Maggiore (23’ st Coulibaly M.), Iervolino (32’ st Motoc), Candreva, Pirola (1’ st Lovato). All. Paulo Sousa

A disposizione: Sepe, Di Giorgio, Bonazzoli.

Picerno: Summa, Pagliai, De Cristoforo, Murano, Maiorino, Esposito, Gilli, Graziani, Garcia Rodriguez, Guerra, De Ciancio. All. Emiliano Longo

A disposizione: Morelli, Esposito, Pitarresi, Allegretto, Ceccarelli, Santarcangelo, Ciko, Monti, Albadoro, Diop, Ciriello, Biosiol, Novella, Savarese, Destito, Mecca.

Arbitro: Ermanno Feliciani di Teramo.

Assistenti: Giuseppe Perotti (sez. Campobasso) – Giuseppe Di Giacinto (sez. Teramo).

IV Uomo: Marco Monaldi (sez. Macerata).

Angoli: 4 – 0