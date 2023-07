Juventus, ufficiale: Miretti rinnova il contratto fino al 2027

Tramite un comunicato ufficiale, la Juventus ha reso noto di aver raggiunto l’accordo con Fabio Miretti per il rinnovo del contratto. Il talentuoso centrocampista ha prolungato con i bianconeri fino al 2027. “Una crescita costante quella di Fabio, centrocampista duttile e intelligente, in grado di adattarsi ad ogni situazione. Il prolungamento del rapporto conferma la fiducia nel suo talento, con l’obiettivo di continuare ad alzare l’asticella per raggiungere traguardi ambiziosi” si legge nella nota del club.