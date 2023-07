Fiorentina, Italiano conferma interesse per Arthur: “Ne abbiamo parlato, mercato imprevedibile”

“Arthur? È un calciatore forte, piace a tutti e non nascondo che se ne è parlato. Vediamo però perché il mercato è sempre imprevedibile. Ho già detto tantissimo”. Così Vincenzo Italiano dal ritiro della Fiorentina conferma l’interesse del club viola per Arthur, il brasiliano in uscita dalla Juventus e di certo destinato a lasciare i bianconeri dal momento che non rientra nei piani di Allegri.