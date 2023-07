Tour de France 2023, classifiche aggiornate dopo diciannovesima tappa: Vingegaard resta in giallo

Matej Mohoric batte Asgreen in volata e vince la diciannovesima tappa del Tour de France 2023. Terza vittoria nella Gran Boucle per la Bahrain Victorious e seconda stagionale per lo sloveno. Si parte da Moirans-en-Montagne per arrivare a Poligny in 172,8km. Corsa rapidissima con Alaphilippe, Barguil, Haig, Pedersen, Zimmermann, Campenaerts, Benoot e Trentin che decidono di tirare sin dall’inizio allungando fino a un minuto di vantaggio. Dopo vari avvicendamenti in vetta si compone il terzetto di testa con Mohoric, Asgreen e O’Connor che staccano gli inseguitori. I tre arrivano in volata al traguardo con Mohoric che la spunta di pochi centimetri su Asgreen e O’Connor. Discorso maglia gialla invariato con Vingegaard che resta padrone del Tour.

MAGLIA GIALLA (CLASSIFICA GENERALE)

Jonas Vingegaard (JUMBO-VISMA) 75h49’24” Tadej Pogacar (UAE EMIRATES) +7’35” Adam Yates (UAE EMIRATES) +10’45” Carlos Rodriguez Cano (BAHARAIN VICTORIOUS) +12’01” Simon Yates (TEAM JAYCO ALULA) +12’19” Pello Bilbao (BAHARAIN VICTORIOUS) +12’50” Jai Hindley (BORA-HANSGROHE) +13’50” Felix Gall (AG2R CITROEN TEAM) +16’11” Sepp Kuss (JUMBO-VISMA) +16’49” David Gaudu (GROUPAMA) +17’57”

MAGLIA VERDE (CLASSIFICA A PUNTI)

Jasper Philipsen (ALPECIN DECEUNINCK) 377 pt Mads Pedersen (LIDL-TREK) 238pt Bryan Coquard (COFIDIS) 188pt

MAGLIA A POIS (CLASSIFICA SCALATORI)

Giulio Ciccone (LIDL-TREK) 88pt Felix Gall (AG2R-CITROEN) 82pt Jonas Vingegaard (JUMBO-VISMA) 81pt

MAGLIA BIANCA (CLASSIFICA GIOVANI)