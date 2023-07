Cagliari, Bonato: “Il ministro Abodi ha altissimi valori. Jankto? Noi siamo inclusivi”

Nereo Bonato, direttore sportivo del Cagliari, durante la conferenza stampa del ritiro di Asseminello, difende il ministro per lo Sport Andre Abodi, al centro della polemica per le sue più recenti dichiarazioni: “Jankto? Credo che il Cagliari sia sempre stata una società inclusiva e lo abbiamo dimostrato con manifestazioni e progetti che abbiamo portato avanti. Sotto l’aspetto umano c’è rispetto da parte di tutti. Il polverone mediatico che si è alzato fa parte di determinate logiche. Il ministro Abodi è una persona di altissimi valori che conosco personalmente avendoci collaborato e ha un’amicizia con il nostro presidente, quindi credo che un passaggio sia stato fatto anche per chiarire le incomprensioni. Da parte mia credo che dobbiamo guardare avanti. Jankto sta facendo le visite mediche a Roma e già da domani dovrebbe far parte della rosa“.