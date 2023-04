Tour of The Alps 2023, classifica generale aggiornata dopo quarta tappa: Geoghegan Hart resta leader

La classifica generale del Tour of The Alps 2023 dopo al quarta tappa, 152.9 km da Rovereto a Predazzo, vinta dall’austriaco della Movistar Gregor Muhlberger. Al comando della graduatoria resta sempre il britannico della Ineos Grenadiers Tao Geoghegan Hart con un vantaggio di 22″ sul connazionale della Education First Hugh John Carty e di 28″ sull’australiano della Bahrain Victorious Jack Haig. Completano la top ten l’ecuadoriano Alexander Cepeda, il tedesco Lennard Kamna, il russo Aleksandr Vlasov, il francese Pavel Sivakov, il colombiano Santiago Buitrago, l’austriaco Felix Gall e il norvegese Torstein Traeen. Ecco la classifica completa.

