Rugby femminile: il XV per la sfida contro la Scozia

Giovanni Raineri, CT della Nazionale italiana femminile di rugby, ha ufficializzato la formazione che affronterà la Scozia sabato 22 aprile al Dam Health Stadium di Edimburgo alle 18.45 italiane, nel match valido per la quarta giornata del Tik Tok Women’s Six Nations, in diretta su Sky Sport Arena. Due i cambi nell’Italdonne rispetto al match vinto contro l’Irlanda allo Stadio Lanfranchi nel terzo turno del torneo. Ritrovata Vittoria Ostuni Minuzzi che andrà a comporre il triangolo allargato con Muzzo e D’Incà, coppia di centri formata da Sillari e Rigoni, mentre in mediana ci sarà Madia e Sofia Stefan. In terza linea Sara Tounesi andrà a completare il reparto insieme a Franco e Locatelli. In seconda linea scenderanno in campo dal primo minuto Duca e Fedrighi, mentre la prima linea sarà formata da Gai, Vecchini e Maris. Pronte a subentrare dalla panchina Stecca, Cassaghi, Seye, Gurioli, Ranuccini, Barattin, Stevanin, Granzotto.