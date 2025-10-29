C’è sempre grande interesse riguardo il campione di ciclismo Tadej Pogacar. Le dichiarazioni sul suo futuro lasciano tutti spiazzati.

Dopo anni di leggero anonimato il ciclismo è tornato in auge a livello sportivo grazie al campione sloveno Tadej Pogacar. Negli ultimi tempi il ciclista ha appassionato tutti con prove entusiasmanti, scattando ad oltre 50 km dall’arrivo e puntando qualsiasi modus di corsa, sia in salita che a cronometro e persino in volata. Pogacar sta senza dubbio riscrivendo la storia di questo particolare sport. Ma nelle ultime ore alcune dichiarazioni improvvise hanno messo dubbi sul futuro dell’atleta e la voce ritiro non è totalmente da escludere.

Futuro Pogacar, arriva il messaggio di Johan Bruyneel

Negli ultimi anni Pogacar ha rilasciato spesso dichiarazioni criptiche sul suo futuro sottolineando di essere talvolta stufo di affrontare questo sport come quotidiano. Chi conosce bene Pogacar è Johan Bruyneel che ha imparato ad apprezzarlo senza patemi e il campione sloveno ha sottolineato:

“A Pogacar mancano 4 gare da vincere e poi si ritirerà” e nello specifico il dirigente ha chiarito il suo punto di vista: “Sono la Milano-Sanremo, la Parigi-Roubaix, la Vuelta de Espana ed infine i Giochi Olimpici. Dopo di questi nel 2028 sarà tutto finito. Avrà vinto tutto” e cosi l’uomo ha raccontato che ci troviamo dinanzi alla fase finale della carriera dell’atleta, già ora grande protagonista.

In molti pensano che Pogacar sia nella fase finale della sua carriera e ogni volta che corre il ciclista rilascia dichiarazioni criptiche sul suo futuro e la voce ritiro ad un certo punto non è da escludere.