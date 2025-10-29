Nella notte Nba cinque gare ricche di spettacolo: gli Heat superano Charlotte con 144 punti e l’azzurro ancora protagonista. Antetokounmpo trascina i Bucks, bene anche Warriors, Thunder e Sixers.

Cinque le sfide disputate nella notte Nba, con Miami che si prende la scena demolendo gli Charlotte Hornets 144-117. Nel trionfo degli Heat c’è spazio anche per Simone Fontecchio: l’azzurro, sempre più inserito nelle rotazioni di coach Spoelstra, chiude con 10 punti e 3 assist in 19 minuti di utilizzo. Gara senza storia, con ben sette uomini in doppia cifra. Dalla panchina brilla Jaime Jaquez Jr, autore di 28 punti, mentre tra i titolari spiccano i 26 di Bam Adebayo, i 21 di Andrew Wiggins, i 17 di Larsson e i 14 di Kel’el Ware. In campo anche Nikola Jokic con un contributo da 10 punti e 6 rimbalzi.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Gli Hornets provano a reggere con il quintetto base tutto in doppia cifra: LaMelo Ball sfiora la tripla doppia con 20 punti, 9 assist e 8 rimbalzi, ma non basta ad evitare la sconfitta.

A Milwaukee i Bucks regolano 121-111 i New York Knicks, infliggendo il secondo ko consecutivo alla squadra della Grande Mela. Protagonista assoluto Giannis Antetokounmpo, devastante con 37 punti, 8 rimbalzi e 7 assist. A supporto anche i 25 punti di Rollins e gli 11 di Trent Jr. Ai Knicks non bastano un super Jalen Brunson (36 punti prima di uscire per un problema fisico) e la doppia doppia di Mikal Bridges (24 punti e 11 rimbalzi).

Successo convincente per Golden State, che piega 98-79 i Los Angeles Clippers. Jimmy Butler guida i Warriors con 21 punti, ben coadiuvato dai 19 e 8 assist di Steph Curry. Dall’altra parte Harden (20), Leonard (18) e Zubac (14+12) non riescono a tenere in piedi i californiani.

Continua a correre Oklahoma City, campione in carica, che supera Sacramento 107-101 grazie a una prestazione maiuscola di Shai Gilgeous-Alexander: 31 punti e 9 rimbalzi. Vittoria di prestigio anche per Philadelphia, che passa 139-134 all’overtime sul parquet di Washington. Decisivo Tyrese Maxey, autore di una doppia doppia da 39 punti e 10 assist. Ai Wizards non basta la grande serata di Alex Sarr (31 punti e 11 rimbalzi).