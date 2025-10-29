Guidati dal CT Simone Vanni, gli italiani saranno protagonisti dal 31 ottobre al 2 novembre. L’Italia si presenta da campione mondiale a squadre maschile e vicecampione femminile

La nuova stagione internazionale del fioretto giovanile si apre a Istanbul, dove da venerdì 31 ottobre a domenica 2 novembre andrà in scena la prima tappa della Coppa del Mondo Under 20. L’Italia, che si presenta con il titolo mondiale a squadre maschile e l’argento femminile conquistati a Wuxi lo scorso aprile, schiera un contingente di 24 atleti, equamente divisi tra uomini e donne.

La spedizione azzurra sarà guidata dal Commissario tecnico Simone Vanni, affiancato da Valerio Aspromonte e dalla maestra Serena Pivotti. Un mix di reduci dell’ultima rassegna iridata e di volti nuovi, con l’obiettivo di confermare la tradizione vincente della scuola italiana.

Il programma scatterà venerdì 31 ottobre con l’individuale maschile, che vedrà in pedana – tra gli altri – Mattia De Cristofaro ed Elia Pasin, campioni del mondo a squadre. Sabato toccherà alle fiorettiste, guidate da Ludovica Franzoni, Letizia Gabola e Vittoria Pinna, argento a squadre in Cina. La chiusura di domenica sarà invece dedicata alle gare a squadre: l’Italia maschile riparte con De Cristofaro e Pasin affiancati dai nuovi innesti Iaquinta e Panazzolo, mentre tra le ragazze la novità è Greta Collini, che prende il posto della fuoriquota Matilde Molinari.